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Gisele kriz

Ünlü manken , kendisine “Kötü Brezilyalı” diyen Bakan Dias’ın açıklamalarına cevap vermedi.

Gisele kriz
Brezilyalı top model , 2015'te podyumlara veda ederek, çevre alanında İyi Niyet Elçisi olarak çalışmaya devam etti. Bu durum, Brezilya'da yeni göreve başlayan aşırı sağ hükümetin Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias'ın tepkisini çekti. Dias, BM projelerinde görev aldığı için Gisele Bündchen'e "Kötü Brezilyalı" dedi ve ünlü modelin ülkenin imajını bozduğunu söyledi. Dias, "Ülkenizin ağaçlarının korunmasına küresel çapta öncülük ettiğini söylemek için bizim elçimiz olmalısınız" dedi. Güzel mankeni, Brezilya'nın çevre elçiliği görevini üstlenmeye davet etti.

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