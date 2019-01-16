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22 dolar için katledildi

ABD’de istasyonunda çalışan , 22 doları ödemeden kaçan şüpheliyi durdurmak isterken, aracın altında kaldı. Talihsiz Türk, olay yerinde hayatını kaybetti...

22 dolar için katledildi
Olay dün erken saatlerde 'un Long Island bölgesindeki Levitown kasabasındaki bir istasyonunda meydana geldi. 22 Dolarlık benzin aldıktan sonra sahte kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen adam, ödeme gerçekleşmeyince aracına binerek kaçmak istedi. İstasyon sorumlusu 59 yaşındaki , arabasıyla kaçmaya çalışan müşteriyi durdurmak istedi. Geri manevra yapan aracın arkasında duran Dağdeviren, sürücünün durmadığını görünce bu kez aracın önünü kesmek istedi. Plakasız aracın sürücüsü Dağdeviren'i ezdikten sonra olay yerinden kaçtı. Kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemeyen Dağdeviren'in son anları güvenlik kamerasına yansırken, olayı soruşturan New York polisi basınına verdiği görüntülerle kaçan sürücüyü arıyor.

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