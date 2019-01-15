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  • 15.01.2019 19:18
  • Son Güncelleme: 15.01.2019 19:24

Tüm dünya bunu konuşuyor! İşte için gündeme gelen nin ipuçları

'nin iç savaşın ilk yıllarından beri dillendirdiği ve ABD Başkanı 'ın yeniden gündeme getirdiği "" 32 kilometre derinlikte ve Türkiye- sınırında 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor.

Tüm dünyanın gözü burada! İşte güvenli bölgenin ipuçları

ABD Başkanı , önceki gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'de "20 mil"lik (32 kilometre) bir kurulmasından söz etmişti.
Trump ve Cumhurbaşkanı , dün telefon görüşmesi yaparak konunun detaylarını değerlendirdi.

Erdoğan, bugün 'nin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu hat için, "Suriye'de sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge." ifadesini kullandı.

32 KİLOMETRE DERİNLİKTE
AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Türkiye-Suriye sınırında 32 kilometre derinlikte oluşturulacak bölge, 460 kilometrelik bir hattı kapsıyor. Rakka ve Haseke'nin kuzeyindeki yerleşimleri kapsayacak bölge, batıdan doğuya Sırrin, Ayn İsa'nın kuzeyi, Suluk, Resulayn, Tel Temr'in kuzeyi, Derbesiye, Amude, Kamışlı, Verdiyye, Tel Hamis, Kahtaniyye, Yerubiyye ve Malikiye'den geçiyor.

Şuyuf Tahtani, Aynularab (Kobani), , Derbesiye, Amude, Kahtaniye, Cevadiye ve Malikiye ilçeleri idari olarak tamamen bu hattın içinde kalıyor.
Hat, batıda, 'in doğusundaki Sacur çayı kıyısından başlıyor. Münbiç ilçe merkezi, 32 kilometrenin dışında kalıyor.

Diğer taraftan, 32 kilometrelik alanın fiziki olarak içinde kalan Haseke ilinin Kamışlı ilçe merkezinde, Beşşar Esad rejimi varlık gösteriyor.

GÜVENLİ BÖLGE İHTİYACI
Güvenli bölge, ilk olarak Erdoğan tarafından Mayıs 2013'teki ABD ziyaretinde dile getirilmişti. Erdoğan, dönemin ABD Başkanı Obama'ya; Suriye'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, siviller için güvenli bölge oluşturulması ve koalisyon güçleriyle ortak kara operasyonu yapılmasından oluşan 3 aşamalı bir plan sunmuştu. Türk yetkililer, Suriye ile ilgili her aktörle görüşmesinde konuyu dile getirdi.

Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenli bölge, Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivil nüfusun can güvenliğinin sağlandığı barınma alanı oluşturulmasını öngörüyor. Türkiye bölgeyi, tüm Suriye'den göç eden sivillerin toplanabileceği ya da Türkiye'ye geçmiş Suriyelilerin arzu etmeleri halinde yerleşebileceği bir bölge olarak tasarlıyor.

Zira Suriye'de iç savaşın durması halinde dahi Suriye halkının, barınma, iş ve sosyal hizmetlerden mahrum kalmasından ötürü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dış göçe devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durum en fazla, Avrupa ülkelerini endişelendiriyor.

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