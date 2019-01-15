Sürpriz yumurta

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner (21), geçen yıl bebeğinin fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Fotoğraf, 18 milyon beğeni alarak rekor kırdı. Ancak 4 Ocak'ta 2 milyon 400 takipçisi bulunan bir hesaptan yapılan yumurta görseli, Jenner'ı solladı. Yumurta, 24 milyondan fazla beğeni olarak Instagram tarihinin en çok beğenilen fotoğrafı olmayı başardı. Söz konusu hesaptan sadece yumurta paylaşımı yapılması dikkatlerden kaçmadı.
24 MİLYON BEĞENİ ALDI
18 MİLYON BEĞENİ ALMIŞTI
24 MİLYON BEĞENİ ALDI
18 MİLYON BEĞENİ ALMIŞTI
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