ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistan'a gitti. Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens Selman'ın karşısında hazır ola geçti. İnsanlığa saygı göstermeyen ABD'nin Dışişleri Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatmayan Kral karşısındaki bu "saygılı" duruşu tepki çekti. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prensi ile Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "soruşturma ve yargı sürecini" konuştuğunu açıkladı. Pompeo, "Kral ve Veliaht Prensi, Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap sorulması gerektiği ile ilgili hemfikir" ifadesini kullandı.
YEMEN MUTABAKATI
Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Veliaht Prens Bin Selman ile Yemen'deki çekişmelere son vermenin tek yolu olan kapsamlı siyasi çözümün kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı ve veliaht Prens'in karşısında el pençe divan durdu
YEMEN MUTABAKATI
Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Veliaht Prens Bin Selman ile Yemen'deki çekişmelere son vermenin tek yolu olan kapsamlı siyasi çözümün kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı ve veliaht Prens'in karşısında el pençe divan durdu
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