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El pençe

El pençe
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 'a gitti. ile oğlu Veliaht 'ın karşısında hazır ola geçti. İnsanlığa saygı göstermeyen ABD'nin Dışişleri Bakanı'nın Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatmayan Kral karşısındaki bu "saygılı" duruşu tepki çekti. Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Pompeo, Kral Selman ve i ile Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "soruşturma ve yargı sürecini" konuştuğunu açıkladı. Pompeo, "Kral ve Veliaht Prensi, Kaşıkçı'yı öldürenlerden hesap sorulması gerektiği ile ilgili hemfikir" ifadesini kullandı.

YEMEN MUTABAKATI

Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Veliaht Prens Bin Selman ile 'deki çekişmelere son vermenin tek yolu olan kapsamlı siyasi çözümün kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı ve veliaht Prens'in karşısında el pençe divan durdu

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