Peter Alexander'in oğlu Michael Neumayer, Antalya'daki evinde ölü bulundu

Serik ilçesinin Belek turizm merkezinde yaşayan Avusturyalı şovmen Peter Alexander'in 56 yaşındaki oğlu Michael Neumayer, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre kız arkadaşı, Neumayer'i, Belek'teki evinde hareketsiz halde bularak sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Neumayer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Neumayer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Michael Neumayer'in geçen pazar günü beyin kanaması şüphesiyle Antalya'da özel bir hastanede tedaviye alındığı, ancak daha sonra kendi talebiyle hastaneden ayrıldığı belirtildi.

PETER ALEXANDER'İN OĞLUYDU

Michael Neumayer, tam adı Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumayer olan Avusturyalı performans sanatçısı, aktör ve şovmenin oğluydu.

Peter Alexander, aralarında Kont Bobby'nin de yer aldığı çok sayıda filmde rol aldı.

Bir dönem şarkıcılık da yapan Peter Alexander, 12 Şubat 2011'de Viyana'da hayatını kaybetti.