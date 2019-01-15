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8 ’ün katilleri yine sahnede

'da 8'i 10 kişiyi katleden Nazi artıkları, ceza kalmadı. Kurbanların avukatına ikinci kez tehdit mektubu yolladı.

8 Türk’ün katilleri yine sahnede
'nın 'Dönerci Cinayetleri' diyerek basitleştirmeye çalıştığı ırkçı saldırılar kapatıldı. 10 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren örgütünden Beate Zschaepe dışında kimse yargılanmadı.
Bundan cesaret alan Hitler hayranı örgüt üyeleri, kurbanların avukatlarını kıskaca aldı. avukat Seda Başay Yıldız'a ikinci kez tehdit mektubu yolladı. "NSU 2.0" diye de imzasını attı.



Davanın tek tutuklu sanığı 43 yaşındaki , sözde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak infaz yasası gereği 10 yılda çıkacağı açıklandı.

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