8 Türk’ün katilleri yine sahnede

Almanya'nın 'Dönerci Cinayetleri' diyerek basitleştirmeye çalıştığı ırkçı saldırılar kapatıldı. 10 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren NSU örgütünden Beate Zschaepe dışında kimse yargılanmadı.
Bundan cesaret alan Hitler hayranı örgüt üyeleri, kurbanların avukatlarını kıskaca aldı. Türk avukat Seda Başay Yıldız'a ikinci kez tehdit mektubu yolladı. "NSU 2.0" diye de imzasını attı.
Davanın tek tutuklu sanığı 43 yaşındaki Beate Zschaepe, sözde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak infaz yasası gereği 10 yılda çıkacağı açıklandı.
Bundan cesaret alan Hitler hayranı örgüt üyeleri, kurbanların avukatlarını kıskaca aldı. Türk avukat Seda Başay Yıldız'a ikinci kez tehdit mektubu yolladı. "NSU 2.0" diye de imzasını attı.
Davanın tek tutuklu sanığı 43 yaşındaki Beate Zschaepe, sözde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak infaz yasası gereği 10 yılda çıkacağı açıklandı.
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