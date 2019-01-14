Justin Trudeau'ya rakip çıktı! İşte başbakanın Afgan versiyonu! Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunan Justin Trudeau'ya rakip çıktı. 'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Trudeau'ya benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi. Programa katılana dek 23. Kanada Başbakanı'nın adını duymamış olan Abdul Selam Meftun, artık Justin Trudeau ile benzerliği üzerinden yarışmayı kazanmayı ve 'kayıp ikiziyle' tanışmayı umuyor.

Kanada seçimlerini kazanırken kendini 'yakışıklı' olarak sunan Justin Trudeau'ya rakip çıktı. Afganistan'ın Badahşan eyaletindeki düğünlerde halk şarkıları söylerken TV'deki yetenek yarışması 'Afgan Star'a katılarak kaderi değişen Abdul Selam Meftun, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi' olarak ilgi görmeye başladı. 29 yaşındaki kıvırcık saçlı, kalın kaşlı türkücünün Justin Trudeau ile benzerliği dikkatleri çekti. HABERİN DEVAMI

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