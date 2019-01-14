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  • 14.01.2019 17:13
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 17:26

... Ünlü ci 'den tutuklandı

.. .'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir firmasının hissedarlarından tutuklandı. İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle ile kapatılan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

Ünlü çiğ köfteci FETÖ'den tutuklandı

gelişmesine göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan ve sahte kimlikle yakalanan, bir markasının hissedarlarından tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sivrikaya, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcının sorgusundan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan Sivrikaya, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı Murat Sivrikaya, 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanmıştı.

İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle iltisakı nedeniyle ile kapatılan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü öğrenilmişti.

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