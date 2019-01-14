Son dakika: Trump'tan Türkiye açıklaması

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası attığı Tweet'te, 'IŞİD kalıntılarıyla savaşta son iki haftadaki başarılarımız ve 20 millik güvenli bölge de dahil olmak üzere tüm meselelerde nerede durduğumuza ilişkin bilgi vermek için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik büyüme hakkında da konuştuk. Türkiye ile ekonomik ilişkileri genişletmek için ciddi bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.



