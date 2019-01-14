Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası attığı Tweet'te, 'IŞİD kalıntılarıyla savaşta son iki haftadaki başarılarımız ve 20 millik güvenli bölge de dahil olmak üzere tüm meselelerde nerede durduğumuza ilişkin bilgi vermek için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik büyüme hakkında da konuştuk. Türkiye ile ekonomik ilişkileri genişletmek için ciddi bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Trump'tan Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Trump: Türkiye ve ABD'nin ekonomik ilişkileri değerlendirdik. Türkiye ve ABD arasında ekonomik ilişkileri genişletmek için büyük potansiyel var.
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi sonrası attığı Tweet'te, 'IŞİD kalıntılarıyla savaşta son iki haftadaki başarılarımız ve 20 millik güvenli bölge de dahil olmak üzere tüm meselelerde nerede durduğumuza ilişkin bilgi vermek için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştum. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik büyüme hakkında da konuştuk. Türkiye ile ekonomik ilişkileri genişletmek için ciddi bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.
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