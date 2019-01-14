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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 09:27

... 'da

... 'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir . Uçakta 9 kişinin olduğu belirtildi.

İran'da kargo uçağı düştü! İşte ilk görüntüler...

gelişmesine göre, 'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir .

Uçakta 9 kişinin olduğu belirtildi. Sıcak gelişmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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