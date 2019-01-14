Son dakika gelişmesine göre, İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.

Uçakta 9 kişinin olduğu belirtildi. Sıcak gelişmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.