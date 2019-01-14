Son dakika gelişmesine göre, İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.
Uçakta 9 kişinin olduğu belirtildi. Sıcak gelişmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika gelişmesine göre, İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü.
Uçakta 9 kişinin olduğu belirtildi. Sıcak gelişmenin detaylarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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