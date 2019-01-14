Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun (18) aile şiddetinden kaçmak istedi. Avustralya'ya kaçmaya çalışırken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pasaportuna el konulunca şok geçirdi. Twitter'dan ülkesine iade edilmekten korktuğunu söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından genç kıza mülteci statüsü verildi. Kanada, Rahaf'ın sığınma başvurusunu kabul ettiğini bildirdi. Suudi Arabistan vatandaşı genç kız, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitti. Toronto Havalimanı'nda Rahaf Muhammed El Kunun'u karşılayan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, kol kola yürüdüğü genç kız için "Çok cesur yeni Kanadalı Rahaf El Kunun" dedi.
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