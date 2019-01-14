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kendisine sığınma hakkı tanıyan 'ya gitti

Rahaf etti!
Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun (18) aile şiddetinden kaçmak istedi. 'ya kaçmaya çalışırken Tayland'ın başkenti Bangkok'ta pasaportuna el konulunca şok geçirdi. Twitter'dan ülkesine iade edilmekten korktuğunu söyledi. Birleşmiş Milletler () tarafından a mülteci statüsü verildi. , Rahaf'ın sığınma başvurusunu kabul ettiğini bildirdi. Suudi Arabistan vatandaşı genç kız, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitti. Toronto Havalimanı'nda El Kunun'u karşılayan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, kol kola yürüdüğü genç kız için "Çok cesur yeni Kanadalı Rahaf El Kunun" dedi.
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