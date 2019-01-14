Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan Meghan Markle, çalışanlarını sürekli azarladı. Bebek bekleyen Markle'ın kaprislerine dayanamayan asistanı ve sekreteri, geçtiğimiz günlerde istifa etmek zorunda kaldı. 2 çalışanını kaçıran Markle ise uslanmadı. Yardımcılarına kök söktürmeye devam eden Markle'ın kadın koruma memuru da görevi bıraktı. İngiliz basını "Meghan'a kimse katlanamıyor" yorumunu yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.