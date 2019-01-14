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'ın koruma memuru görevi bıraktı

Koruması kaçtı
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olan , çalışanlarını sürekli azarladı. Bebek bekleyen Markle'ın kaprislerine dayanamayan asistanı ve sekreteri, geçtiğimiz günlerde istifa etmek zorunda kaldı. 2 çalışanını kaçıran Markle ise uslanmadı. Yardımcılarına kök söktürmeye devam eden Markle'ın kadın koruma memuru da görevi bıraktı. İngiliz basını "Meghan'a kimse katlanamıyor" yorumunu yaptı.
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