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  • 14.01.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 21:11

'da polis helikopteri düştü! Ölü ve yaralılar var

’nın Rio De eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı.

O ülkede polis helikopteri düştü!

'nın güneydoğusundaki Rio De eyaletinde bir polis helikopteri düştü. Guanabara Körfezi'nde meydana gelen kazada 1 polis hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Polis tarafından yapılan açıklamada, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fenix 08 model helikopterin Rio de Janeiro'ya giden Vermelha otoyolundaki trafiği kontrol etmekle görevli olduğu bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

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