İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde konuyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Büyük sırlar içeren ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdik. Düşman (İsrail) araç ve teçhizatı kullanılmaz hale getirerek bunların buharlaştığını sanmıştı. Düşman ve onun emniyet güçlerinin fazlaca endişelenmesi gerekiyor. Ele geçirdiğimiz bu bilgi hazinesi bize İsrail'le yürüttüğümüz akıl savaşında stratejik üstünlük sağlayacak." dedi.