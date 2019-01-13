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  • 13.01.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 10:01

Kassam Tugayları, 'e ait sırları ihtiva eden ekipmanlar ele geçirdi

'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, özel kuvvetlerinin 'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızması sırasında büyük sırlar ihtiva eden ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdiğini duyurdu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde konuyla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Büyük sırlar içeren ekipman ve teknik cihazlar ele geçirdik. Düşman (İsrail) araç ve teçhizatı kullanılmaz hale getirerek bunların buharlaştığını sanmıştı. Düşman ve onun emniyet güçlerinin fazlaca endişelenmesi gerekiyor. Ele geçirdiğimiz bu bilgi hazinesi bize İsrail'le yürüttüğümüz akıl savaşında stratejik üstünlük sağlayacak." dedi.

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