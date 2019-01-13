Dünya Bankası Başkanı Ivanka Trump olabilir Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat’ta görevi bırakıyor. Yerine gelmesi beklenen isimler arasında en öne çıkan kişi ise Ivanka Trump olarak görünüyor.

İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan finansal sistemde ABD'liler hep Dünya Bankası başkanı oldu. IMF başkanları da hep Avrupa'dan seçildi. Şimdi ise Dünya Bankası başkanı Jim Yong Kim, 1 Şubat'ta görevi bırakıyor. Kim'den sonra Dünya Bankası Başkanlığı için birçok isim konuşulmaya başlandı. Konuşulan isimler arasında en dikkat çekeni ise Ivanka Trump oldu. Financial Times'ın haberine göre yerine geçmesi muhtemel isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da bulundu.

Dünya Bankası'nda üst düzeyde çalışan yetkili bir isim, "Dürüstçe söylemem gerekirse banka yönetimi şu an kuruma kimin geleceği konusunda endişeli" diyor. Gazetenin haberine göre Ivanka Trump dışında Dünya Bankası'nın başına geçmesi beklenen muhtemel isimler arasında Hazine Bakanlığı'nın uluslararası ilişkiler direktörü David Malpass ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley de bulunuyor.