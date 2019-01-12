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  • 12.01.2019 08:23
  • Son Güncelleme: 12.01.2019 09:07

Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs sürücüsü yetişti!

’de kadın bir otobüs sürücüsü, yol kenarında yürüyen bir bebeği görünce otobüsü durdurdu. Kaybolduğu anlaşılan bebeği otobüse götürdü. Direksiyona geçip otobüsü çalıştırdığında ise bebek kucağında uyudu. Yaşanan olay ABD ve dünya basınına konu oldu.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde, büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in, 'Büyük insanlık' şiirinde mısralara döktüğü, "Ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor" cümlesince bir olay yaşandı. Seyir halindeki otobüsün kadın sürücüsü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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