Kaybolan bebeğin imdadına kadın otobüs sürücüsü yetişti!

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee şehrinde, büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in, 'Büyük insanlık' şiirinde mısralara döktüğü, "Ama umudu var büyük insanlığın umutsuz yaşanmıyor" cümlesince bir olay yaşandı. Seyir halindeki otobüsün kadın sürücüsü Irena Ivic, kaldırım kenarında, tek başına yürüyen bir bebek gördü.