İstanbul Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan kültür varlıkları çıktı.
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İstanbul Kadıköy'deki İbrahimağa Mahallesi, Dinlenç Caddesi üzerinde bulunan 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan hafriyattan kültür varlıkları çıktı.
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