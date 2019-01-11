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  • 11.01.2019 22:05
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 22:24

Trump'ın ardından da açıkladı! Gitmeyecek

Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı , 'a katılmayacak. Trump'ın davosa katılmama nedeni ülkesindeki 'hükümet' krizi. Macron'un ise, 17 Kasım'dan bu yana sokaklarda olan sarı yelekliler.

Trump'ın ardından Macron da açıkladı! Gitmeyecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron'un, 21 Ocak'ta Versailles'da iş dünyası liderleriyle Choose France forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Başkanı da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı.
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