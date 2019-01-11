Trump'ın ardından Macron da açıkladı! Gitmeyecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yelekliler eylemleri nedeniyle, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmayacak.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron'un, 21 Ocak'ta Versailles'da iş dünyası liderleriyle Choose France forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, etkinliğe katılamamasında ana neden olarak sarı yelekliler eylemleri gösterilen Macron'un, 21 Ocak'ta Versailles'da iş dünyası liderleriyle Choose France forumuna ev sahipliği yapacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump da ABD hükümetinin kapalı olması sebebiyle foruma katılamayacağını açıklamıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.