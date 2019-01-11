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Trump askeri eylem istiyor

Trump askeri eylem istiyor
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'nin 'den çekilme kararı ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Donald Trump, Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz" diyerek ABD'nin çekilme konusundaki çelişkili açıkalmalarına yenisini ekledi. Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde "her zaman kaosun ortaya çıktığını" savundu ve ekledi: ABD, Suriye'den son postalı çıkana kadar müttefikleriyle birlikte çalışmaya devam edecek.

DAVOS'A GİTMEYECEĞIM

ABD Başkanı Trump, Federal Hükümetin kısmen kapanmasıyla yaşanan kriz nedeniyle Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılmayacağını duyurdu. Federal hükümet, 22 Aralık'ta bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kısmen kapatılmıştı.
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