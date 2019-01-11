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  • 11.01.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 13:18

Son dakika... 'da

Son dakika... 'nın Potsdam kentinde bomba ihbarı sebebiyle çok sayıda mahkeme salonunun tahliye edildiği bildirildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Almanya'da bomba paniği

Son dakika gelen bilgiye göre, 'nın Potsdam kentinde bomba ihbarı yüzünden çok sayıda mahkeme tahliye edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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