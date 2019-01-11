Son dakika gelen bilgiye göre, Almanya'nın Potsdam kentinde bomba ihbarı yüzünden çok sayıda mahkeme tahliye edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Son dakika gelen bilgiye göre, Almanya'nın Potsdam kentinde bomba ihbarı yüzünden çok sayıda mahkeme tahliye edildi. Olay yerinde çok sayıda polis ekibi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.