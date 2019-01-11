Rusya'dan dikkat çeken açıklama! ABD Suriye'den...

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin çekileceğini açıklamasına karşın Suriye'de kalmak istediği şeklinde bir izlenim bıraktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan emekli ABD askerinin takas edilmesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.
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