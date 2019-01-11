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  • 11.01.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 13:08

'dan dikkat çeken açıklama! 'den...

Dışişleri'nden yapılan açıklamada 'nin 'den çekileceğini açıklamasına karşın bu ülkede kalmak istediği şeklinde bir izlenim bıraktığı belirtildi.

Rusya'dan dikkat çeken açıklama! ABD Suriye'den...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'nin çekileceğini açıklamasına karşın 'de kalmak istediği şeklinde bir izlenim bıraktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan emekli ABD askerinin takas edilmesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.

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