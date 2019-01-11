Makedonya'nın adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişti

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.
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Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.
Ayrıntılar geliyor...
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