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  • 11.01.2019 21:22

Makedonya'nın adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değişti

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.

Makedonya'nın adı değişti!

Makedonya Meclisi, ülkenin adının Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmesini öngören anayasa değişikliğini onayladı.

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