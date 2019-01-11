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n yalanı

İtalyan yalanı
İtalya'nın Bari Belediye Meclis Üyesi F.G. (60), 7 Ocak'ta eşiyle birlikte Dubai'den Bari'ye gitmek için 'na aktarma yapmak için beklemeye başladı. Havalimanındaki bir mağazaya giren F.G., denediği 185 euroluk güneş gözlüğünü parasını ödemeden çıktı. Güvenlik kameraları incelendi. F.G.'nin gözlüğü aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler, F.G.'yi gözaltına aldı. Havalimanındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız n, "Kendimi bu durumda buldum. 2 çocuğum var. İtalya'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir" yalanına sağındı.


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