İtalyan yalanı

İtalya'nın Bari Belediye Meclis Üyesi F.G. (60), 7 Ocak'ta eşiyle birlikte Dubai'den Bari'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na aktarma yapmak için beklemeye başladı. Havalimanındaki bir mağazaya giren F.G., denediği 185 euroluk güneş gözlüğünü parasını ödemeden çıktı. Güvenlik kameraları incelendi. F.G.'nin gözlüğü aldığı tespit edildi. Bunun üzerine polisler, F.G.'yi gözaltına aldı. Havalimanındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız İtalyan, "Kendimi bu durumda buldum. 2 çocuğum var. İtalya'da belediye meclis üyesiyim. Dalgınlığıma gelmiştir" yalanına sağındı.
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