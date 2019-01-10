Trump Davos seyahatini iptal etti

Trump, Twitter hesabından açıklama yaparak, "Demokratların Sınır Güvenliği ve ulusumuzun güvenliğinin önemine dair uzlaşmazlıklarından dolayı Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre Davos'a yapacağım seyahati saygıyla iptal ediyorum. Dünya Ekonomi Forumuna en içten dilek ve özürlerimle." paylaşımında bulundu.
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