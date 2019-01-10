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  • 10.01.2019 21:24
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 21:48

Son dakika: Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Son dakika... ’nın ’un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada ara karar açıklandı.

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı
'nın 'un suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Rusya'nın Büyükelçisi Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide saldırgan tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 13'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 2. görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Toplam 3 gün süren davada bazı sanıklar ile avukatlarının savunmaları alındı.

Mahkeme heyeti, dava için belirlenen sürenin tamamlanması nedeniyle Cumhuriyet savcısına söz hakkı verdi. Mütalaasını veren savcı, tutuklu 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava sürecinde mahkeme huzurunda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdulsamet Kekeç hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Tutuklu 13 sanığın tahliye taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 11 Şubat 2019'a erteledi.
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