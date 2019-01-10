Son dakika gelen bilgilere göre, ABD heyeti Patriot müzakereleri için 15-16 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye gelecek Müzakereler kapsamında Dışişleri'nden de bir heyet olacak.

ABD heyeti önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı'nda temaslarda bulunacak. Türk heyeti ay sonunda Washington'da olacak.

Türkiye'nin Patriot alımı için uygun kredi ve ortak üretim gibi kriterleri bulunuyor. Türkiye ayrıca ABD'lilerin teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda adımlar atmasını istiyor.

Patriot müzakerelerinde bu konuların da masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye'den bir heyet ocak ayı sonunda Washington'ı ziyaret edecek.