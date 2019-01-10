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  • 10.01.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 17:13

... heyeti, ’ta ’ye geliyor

... ABD heyetinin 'ta Patriot müzakereleri için 'ye gelecek. ABD heyeti önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı’nda temaslarda bulunacak. Türk heyeti ay sonunda Washington'da olacak.

ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor!

gelen bilgilere göre, ABD heyeti Patriot müzakereleri için tarihlerinde 'ye gelecek Müzakereler kapsamında Dışişleri'nden de bir heyet olacak.

ABD heyeti önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı'nda temaslarda bulunacak. Türk heyeti ay sonunda Washington'da olacak.

Türkiye'nin Patriot alımı için uygun kredi ve ortak üretim gibi kriterleri bulunuyor. Türkiye ayrıca ABD'lilerin teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda adımlar atmasını istiyor.

Patriot müzakerelerinde bu konuların da masaya yatırılması bekleniyor. Türkiye'den bir heyet ayı sonunda Washington'ı ziyaret edecek.

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