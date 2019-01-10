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  • 10.01.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 17:41

'den kafa karıştıran açıklaması!

Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin 'den çekilme kararı ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Pompeo, "Donald Trump, Suriye'de yeniden etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz" dedi. Pompeo, ülkesinin ile savaşmayı sürdüreceğini ve Suriye'den birliklerini çekeceğini kaydetmişti.

ABD'den kafa karıştıran Suriye açıklaması!

'da çeşitli temaslarda bulunan burada konusuna değindi.

Pompeo, 'Donald Trump, Suriye'de yeniden etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz' şeklinde kafa karıştıran açıklamalar yaptı.

'daki ABD varlığına da değinen Mike Pompeo, 'ABD Ortadoğu'da her zaman özgürleştirici bir güç olmuştur, asla işgalci olmamıştır.' dedi.

Pompeo, ABD' nin askeri müdahalede bulunduğu yerlerden geri çekildiğinde ise her zaman kaosun ortaya çıktığını savundu.

BUGÜN YAPTIĞI DİĞER AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili açıklamada bulunmuş, ülkesinin ile savaşmayı sürdüreceğini ve Suriye'den birliklerini çekeceğini kaydetmişti.

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