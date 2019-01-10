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  • 10.01.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 15:45

... ABD'den bir açıklaması daha! : ile savaşmayı sürdüreceğiz

... ABD ABD'nin 'den çekilme kararı ile ilgili açıklamada bulundu. ülkesinin ile savaşmayı sürdüreceğini ve Suriye'den birliklerini çekeceğini söyledi.

ABD'den bir Suriye açıklaması daha!

ABD Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde 'de bulunmamızın tek nedeni olan 'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA
gelen adçıklamaya göre, ABD ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili açıklamada bulundu. ülkesinin DEAŞ ile savaşmayı sürdüreceğini ve Suriye'den birliklerini çekeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." demişti.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı de ise Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği, ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği öne sürülmüştü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer verilen iddiaya göre ise ABD'li komutanlar, SDG adını kullanan YPG/PKK elebaşlarını Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki bütün bölgelerden çekilecekleri yönünde bilgilendirdi.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını çekme takvimi, tüm unsurlarını çekip çekmeyeceği, terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi ve Türkiye'ye sözünü verdiği üzere örgüte sağladığı silahları ne zaman ve ne şekilde geri toplayacağı gibi sorular halen yanıt bekliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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