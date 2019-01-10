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  • 10.01.2019 10:01

Bilim dünyasını harekete geçiren keşif

Kanada'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nden bilim adamları dünyadan yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri tespit etti.

Bilim dünyasını harekete geçiren keşif

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, ın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

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