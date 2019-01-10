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  • 10.01.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 11:59

'de skandal olay! Bitkisel hayattaki kadın hamile kaldı

'de bir bakımevinde tedavi gören ve yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın doğum yaptı. Yaşanan skandal olay sonrası sağlık merkezinde çalışan tüm erkek personelin DNA örnekleri alınarak inceleme başlatıldı.

Skandal olay! Bitkisel hayattaki kadın hamile kaldı

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Hacienda Bakımevi'nde 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hasta geçtiğimiz aylarda doğum yaptı. Olayın üzerine polis hızla soruşturma başlattı.

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