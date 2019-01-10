ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Hacienda Bakımevi'nde 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hasta geçtiğimiz aylarda doğum yaptı. Olayın üzerine polis hızla soruşturma başlattı.
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ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Hacienda Bakımevi'nde 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan kadın hasta geçtiğimiz aylarda doğum yaptı. Olayın üzerine polis hızla soruşturma başlattı.
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