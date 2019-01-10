ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın internet sitesinde hümümetin kapalı olduğu süre boyunca personelin, gelir elde edebilmesi adına beş sayfalık bir kitapçık yer aldı.

Teşkilatın hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personeline yapmasını önerdiği işler arasında bebek bakıcılığı, gereksiz ve işe yaramayan eşyaları satma, hobiyi işe çevirme, köpek gezdirme yer alıyor. Kitapçıkta, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca personeline durumu iyi analiz etmesini ve kafasını kuma gömmemesi tavsiyelerinde bulunuyor.

Kitapçık, ABD basınında yer aldıktan hemen sonra internet sitesinden kaldırıldı. Fakat belgeyi gören çok sayıda kişi ekran görüntüsü olarak önerileri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kitapçıktaki "Kabul edin bu zor bir iş. Zorlu bir iş yapmak için kendinizden ödün verin. Gelirinizi artırmak için kredi kullanmayın. İflas son seçenektir." gibi ifadeler tartışma yarattı.

Cumhuriyetçiler geçtiğimiz hafta Senato'ya, hükümetin kapalı olduğu süre boyunca ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı personeline ödeme yapılmasını içeren bir tasarı sundu. Tasarı Demokratlar'dan da destek almasına rağmen henüz onaylanmadı.