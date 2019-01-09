Estetik kraliçesi!

Estetik çılgınlığı yine gündem... Venezuela Güzellik Kraliçesi ve Kainat Güzellik Yarışması'nın 3. güzeli Sthefany Gutierrez'in estetik 'güzeli' olduğu ortaya çıktı. Ünlü plastik cerrah Froilan Paez'in Instagram paylaşımında, 2017 Venezüella Güzeli Sthefany Gutierrez'e uyguladığı estetik operasyonları farklı açılardan gösterdi ve "En iyi ışıltıyı elde etmek için kime güveneceğini bilen gerçek bir elmas" notunu düştü. Bu durum güzellik yarışmasında estetik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada trend topic olan Sthefany Gutierrez'in yaptığı sponsorluk anlaşmalarının iptal edileceği belirtildi. Bazı kullanıcılar Gutierrez'in burun estetiği yaptırmadan önce de güzel olduğunu savunarak, estetik ameliyat olmasının sorun teşkil etmediğini öne sürdü. Ancak büyük bir çoğunluk eski halinin çirkin olduğu yönündeydi.
Venezuela güzeli Gutierrez'in estetik cerrahı Froilan Paez, paylaşımda herhangi bir art niyetinin olmadığını söyledi.
Venezuela güzeli Gutierrez'in estetik cerrahı Froilan Paez, paylaşımda herhangi bir art niyetinin olmadığını söyledi.
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