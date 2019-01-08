Bugünkü
Takvim

Robert De Niro: Trump gerçek bir ırkçı

Ünlü oyuncu Robert De Niro, Başkanı Trump’a “Gerçek bir ırkçı” dedi ve ekledi: O bir üçkağıtçı, madrabaz ve dolandırıcı...

Üçkağıçı 'De Nir'o
ABD Başkanı 'ın ırkçı politikaları, Amerikalı aktör Robert De Niro'yu kızdırdı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan ünlü oyuncu, Trump'ı "Gerçek bir ırkçı" diye tanımladı. Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bir başkan olduğunu vurguladı. De Niro, "Artık yaşlandım ve olan biten şeylere üzülüyorum. Trump gerçek bir ırkçı olduğunu gösterdi. Bu utanç verici" ifadelerini kulandı. 75 yaşındaki aktör, 'de artan ırkçılık sebebiyle çocukları için de endişelendiğini açıkladı. 6 çocuğu olan De Niro, "Çocuklarımdan biri eşcinsel ve farklı muamele görmekten korkuyor" diye konuştu. De Niro, Trump'ın insanları kandırdığını da dile getirerek, "O bir üçkağıtçı, madrabaz, dolandırıcı. Beni asıl rahatsız eden şey de insanların bunu görmemesi" açıklamasını yaptı.




Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, 'ırkçılıkla' suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriRobert De Niro: Trump gerçek bir ırkçı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar