Robert De Niro: Trump gerçek bir ırkçı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ırkçı politikaları, Amerikalı aktör Robert De Niro'yu kızdırdı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan ünlü oyuncu, Trump'ı "Gerçek bir ırkçı" diye tanımladı. Trump'ın beyazların üstünlüğünü savunan bir başkan olduğunu vurguladı. De Niro, "Artık yaşlandım ve olan biten şeylere üzülüyorum. Trump gerçek bir ırkçı olduğunu gösterdi. Bu utanç verici" ifadelerini kulandı. 75 yaşındaki aktör, ABD'de artan ırkçılık sebebiyle çocukları için de endişelendiğini açıkladı. 6 çocuğu olan De Niro, "Çocuklarımdan biri eşcinsel ve farklı muamele görmekten korkuyor" diye konuştu. De Niro, Trump'ın insanları kandırdığını da dile getirerek, "O bir üçkağıtçı, madrabaz, dolandırıcı. Beni asıl rahatsız eden şey de insanların bunu görmemesi" açıklamasını yaptı.
Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, 'ırkçılıkla' suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.
Dünyaca ünlü oyuncu Robert De Niro, 'ırkçılıkla' suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a ateş püskürdü.
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