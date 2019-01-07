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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 10:17

Son dakika: 'da askeri darbe girişimi

'da darbe girişimi yaşanıyor. sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı 'nun ise azlediğini açıkladı.

Gabon'da askeri darbe girişimi

'da darbe girişimi yaşanıyor. sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı 'nun ise azledilğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa 1 Ocak günü kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapmış, 'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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