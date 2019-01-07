Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.01.2019 16:59
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 17:35

İstanbul'dan döner dönmez bu çağrıyı yaptı!

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul’da Patriği’nin ’da ’nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı ’un imzaladığı beratı törenle ’ne getirdi. Petro Poroşenko, bu berat sayesinde Ukrayna’nın ’yla son bağını da koparmayı başardığını söyledi ve dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerini de, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni tanımaya çağırdı.

Geçtiğimiz haftasonu İstanbul'da Patriği'nin 'da 'nden bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, 'un imzaladığı beratı törenle 'ne getirdi.

Ayinin ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, bu berat sayesinde Ukrayna'nın 'yla son bağını da koparmayı başardığını söyledi ve dünyadaki diğer Ortodoks kiliselerini de, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni tanımaya çağırdı.

Fener Rum Patrikhanesi'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'nın 'nin değil; kendisinin dini alanı olduğunu ilan etmesinin ardından Moskova Patrikhanesi, Fener Rum Patrikhanesi'yle ilişkileri koparma kararı almıştı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un geçtiğimiz haftasonu Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne ilişkin beratı imzalamasının ardından da Moskova Patrikhanesi yetkilileri, bu belgenin 'bir kağıt parçası' olduğunu ifade ederek, hiçbir hükmünün olmadığını ve Fener'in bu tutumu nedeniyle, Hristiyanlık tarihindeki en büyük bölünmenin meydana geldiğini dile getirdiler.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİstanbul'dan döner dönmez bu çağrıyı yaptı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar