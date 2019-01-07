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  • 07.01.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 10:34

'da akılalmaz olay! Yaptığı şeyi görenler şok oldu

Sultangazi’de iki grup arasında ‘yan baktın’ tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş eden şahsın üzerine ‘vursana’ diyerek giden adam bu kadarına da pes dedirtti. Dehşete düşüren anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Korkunç olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesinde 2 Ocak tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Caddesi üzerinde iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıktı.

GÖRENLER ŞOK OLDU
Tartışmaya karışan bir şahıs içinde bulunduğu otomobilden indi. Karşılıklı sözlü tartışmanın ardından yumruk yiyen şahıs silahına sarıldı. Silahını çeken şahsın karşısındaki kişinin doğrultulan silaha doğru 'vursana' diyerek gitmesi görenleri şok etti.

Silahlı şahıs üzerine gelen adamı durduramayınca yere doğru bir el ateş etti. Bu ateşin de işe yaramadığını gören silahlı şahıs hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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