Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.01.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 18:33

'den skandal karar! Şeridi'nde...

'de yayın yapan Kanal 20 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar fonlarının Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdi.

İsrail'den skandal karar! Gazze Şeridi'nde...

basınında yer alan e göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderdiği fonların transferinin durdurulması talimatı verdi.

İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi için gönderilen Katar fonlarının transferini durdurdu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 20 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar fonlarının Gazze Şeridi'ne transferinin üçüncü aşamasının durdurulması yönünde talimat verdi.

Haberde, Netanyahu'nun kararının, "İsrail'in güneyinde tırmanan son olaylar ve Gazze'den roket atılması" gerekçe gösterilerek alındığı belirtildi.

İsrail tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ile İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan dolaylı görüşmeler çerçevesinde Katar, Gazze Şeridi'nde çalışanların maaşlarının ödenmesi ve fakir ailelere yardım amacıyla ayda 15 milyon dolar ödeme yapıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya Haberleriİsrail'den skandal karar! Gazze Şeridi'nde...
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar