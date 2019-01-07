İngiltere Hükümeti, ordusunu güçlendirme niyetinde. Bu nedenle de çeşitli çalışmalar yapıyor. İngiltere'nin ordusunu güçlendirmek için yaptığı çalışmaların başında ise yeni çekilen bir reklam filmi geldi.

İNGİLTERE MÜSLÜMAN ASKERLERİN KATILIMINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yeni çekilen reklam filminde, Müslüman asker katılımını arttırmak için birtakım görüntüler yer aldı. Videoda ise namaz kılan askerler görüldü.

REKLAM FİLMİ TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında bazı takipçiler; Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ı katleden İngiltere'ye tepki gösterdi.