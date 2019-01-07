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  • 07.01.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 07.01.2019 10:35

'den skandal reklam! Amaç askerlerin sayısını artırmak

'le Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanan , sunu güçlendirmek için skandal bir reklam filmine imza attı. askerlerin sayısını artırmak isteyen İngiliz Hükümeti, videoda namaz kılan askerlere yer verdi. Sosyal medyada yayınlanan reklam filmine tepki yağıyor.

Hükümeti, sunu güçlendirme niyetinde. Bu nedenle de çeşitli çalışmalar yapıyor. İngiltere'nin ordusunu güçlendirmek için yaptığı çalışmaların başında ise yeni çekilen bir reklam filmi geldi.

İNGİLTERE MÜSLÜMAN ASKERLERİN KATILIMINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yeni çekilen reklam filminde, asker katılımını arttırmak için birtakım görüntüler yer aldı. Videoda ise namaz kılan askerler görüldü.

REKLAM FİLMİ TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında bazı takipçiler; Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ı katleden İngiltere'ye tepki gösterdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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