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  • 07.01.2019 10:43

Esrarengiz ölüm! Ünlü manken evinde ölü bulundu

Bir döneme damga vuran Avustralyalı ünlü manken yaşadığı evde ölü bulundu. Ülkedeki en ünlü isimlerden biri olan Braakensiek geçtiğimiz ay eşinden boşanmıştı ve sosyal medyada karamsar mesajlar paylaşıyordu.

Dünyaca ünlü manken evinde ölü bulundu

Bir dönemin en ünlü mankenlerden olan Annalise Braakensiek evinde ölü bulundu… Geçtiğimiz Nisan ayında 16 yıllık evliliğini sonlandıran 45 yaşındaki Braakensiek ölmeden önce sosyal medya hesabından depresif ve karanlık mesajlar paylaşıyordu.

Ailesinin ve yakınlarının ulaşamadığı ve bu sebeple polise bildirimde bulundukları açıklanırken yerel basın, genç kadının Sydney'deki evinde ölü bulunduğunu yazdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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