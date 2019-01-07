Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım'da başlayan gösteriler devam etti. Paris sokaklarından gelen bir görüntü ise dikkat çekti. Fransız boksör 37 yaşındaki Christopher Dettinger de sarı yelek giydi. Eylemcilerin arasına karışan Dettinger, kendilerine müdahale etmek isteyen polise peş peşe yumruk darbeleri indirdi. Boksöre karşı gelemeyen polis ekipleri ise geri çekildi. Fransız polisi, Twitter hesabından paylaşım yaparak, boksörü ifşa etti.
GÖZALTINA ALINDI
Bu paylaşımın ardından bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, "Bu eylemlere girişenler milli birliğimizin en önemli ilkesini unutuyorlar. Adalet yerini bulacak" dedi. Bu arada gözaltına alınan Dettinger'in, 2007 yılında Fransa'nın hafif ağır siklet şampiyonu olduğu öğrenildi.
Ardından polise yumruklarını salladı.
GÖZALTINA ALINDI
Bu paylaşımın ardından bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, "Bu eylemlere girişenler milli birliğimizin en önemli ilkesini unutuyorlar. Adalet yerini bulacak" dedi. Bu arada gözaltına alınan Dettinger'in, 2007 yılında Fransa'nın hafif ağır siklet şampiyonu olduğu öğrenildi.
Ardından polise yumruklarını salladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.