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Boksör 'den Fransız polisine yumruk

Sarı Yelekliler’in öfkesi dinmedi. Göstericilerin arasına profesyonel boksör de girdi. Şampiyon, kendisine müdahale etmek isteyen polislere yumruk darbeleri indirdi.

Nakavt!
Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto için başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in öfkesi dinmedi. 17 Kasım'da başlayan gösteriler devam etti. Paris sokaklarından gelen bir görüntü ise dikkat çekti. Fransız boksör 37 yaşındaki de sarı yelek giydi. Eylemcilerin arasına karışan Dettinger, kendilerine müdahale etmek isteyen polise peş peşe yumruk darbeleri indirdi. Boksöre karşı gelemeyen polis ekipleri ise geri çekildi. Fransız polisi, Twitter hesabından paylaşım yaparak, boksörü ifşa etti.

GÖZALTINA ALINDI
Bu paylaşımın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. Macron, "Bu eylemlere girişenler milli birliğimizin en önemli ilkesini unutuyorlar. Adalet yerini bulacak" dedi. Bu arada gözaltına alınan Dettinger'in, 2007 yılında Fransa'nın hafif ağır siklet şampiyonu olduğu öğrenildi.



Ardından polise yumruklarını salladı.
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