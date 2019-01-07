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Anna tur
Rus ajan Anna Chapman, yıllarca 'de yaşadı. 2009'da ABD'de ortaya çıktı. Yakalandı. 'ya yollandı. Ünlü Rus ajandan bir süre ses çıkmadı. Ancak daha sonra modaya atıldı. Ünlü ajan şimdi de dünya turuna çıktı. Son durağı 'dı. Chapman, Ganj nehrine gidip yıkandı! Yoga yaptı. Ancak Hindistan basını, Rus güzelin ziyaretinin merak uyandırdığı yönünde haberler yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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