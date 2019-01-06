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  • 06.01.2019 20:47
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 21:07

: 'da 7.0 büyüklüğünde !

haberi... 'da Maluku Adalarında meydana gelen de can kaybı bilinmiyor.

O ülkede 7.0 büyüklüğünde deprem!
'nın Kuzey Maluku bölgesinde 6,6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, henüz tsunami alarmı verilmedi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinden 137 kilometre kuzeyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 40 kilometre altında gerçekleşen depremin Filipinler'den de hissedildiği açıklandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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