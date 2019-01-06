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  • 06.01.2019 15:54
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 16:06

Kralı Sultan V. Muhammed tahtı bıraktı

Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtı bıraktı. Yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kral tahtı bıraktı

Milli Saray'ın basın biriminden yapılan açıklamada, "Sultan'ın 6 Ocak'tan itibaren Federal Anayasa'nın 32(3). maddesi doğrultusunda 15. Kral olarak istifa ettiği, Saray tarafından bilgilendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bir süredir sarayda bulunmayan Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair iddialar medyada geniş yer buluyordu.

Başbakanı Mahathir Muhammed, iddialara dair yaptığı açıklamada, Sultan V. Muhammed'in görevi bıraktığına dair resmi bir mektup almadığını belirtmişti.

En son Kelantan eyaletinde cuma namazında görüntülenen Sultan V. Muhammed'in son iki aydır izinde olduğu öne sürülmüştü.

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