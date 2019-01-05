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  • 06.01.2019 02:14

Son dakika: 'da 6.8 büyüklüğünde

'nın batısında 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Söz konusu afetin Amazon bölgesinde gerçekleştiği bildiriliyor.

Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

'nın Acre eyaletinin 89 kilometre batısında gerçekleşen in 600 kilometrelik bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sismologlar, zararın muhtemel olmadığı tespitinde bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS) şiddetin 6.8 büyüklüğünde olduğunu raporlarken, Peru'nun sismoloji ajansı büyüklüğü 7.2 olarak açıkladı.

Depremin derin bir seviyede gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir zarar beklenmiyor.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından () bir açıklama geldi. AFAD, Twitter üzerinden "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

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