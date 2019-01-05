Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.01.2019 07:33
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 07:38

'da istifa şoku! Pentagon müdürü istifa etti

ABD () Müdürü 'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Pentagon'da istifa şoku! Bir üst rütbeli daha...

ABD () Müdürü 'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü 'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

DANA WHİTE GÖREVDEN ALINMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atanmıştı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPentagon'da istifa şoku! Pentagon özel kalem müdürü istifa etti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar