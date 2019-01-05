ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Özel Kalem Müdürü Kevin Sweeney'in görevinden istifa ettiği bildirildi. Pentagon, Sweeney'in istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İstifanın sebebine ilişkin detay verilmeyen açıklamada, geçen yıl eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in altında özel kalem müdürlüğü görevine atanan Sweeney'in özel sektöre geçeceği belirtildi.

Sweeney, geçen hafta, uzun zamandır hakkında altındaki personele kötü muameleleri dolayısıyla idari soruşturmaya konu olan Pentagon sözcüsü Dana White'ın görevinden alınmasıyla Mattis'in ardından Pentagon'dan ayrılan ikinci üst rütbeli personel oldu.

DANA WHİTE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, görevinden alınarak yerine Charles E. Summers, Jr. atanmıştı. Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 itibarıyla Charles E. Summers, Jr. Halka İlişkilerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak göreve başlayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.