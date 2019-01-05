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  • 06.01.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 06.01.2019 07:32

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Başbakan Erdoğan ile görüşmesi ülke basınında geniş yer buldu

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yaptığı 2 günlük Türkiye ziyareti, Pakistan basınında geniş yer buldu.

Ülke Türkiye ziyaretini konuşuyor

Başbakan Han'ın ziyaretine ilişkin ülke medyasında çıkan haberlerde, iki liderin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleden, ticari ilişkileri geliştirmeye, uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemekten iki halkı yakınlaştırmak için atılacak adımlara kadar birçok noktada görüş birliğine vardığı belirtildi.

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