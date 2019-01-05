Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Başbakan Erdoğan ile görüşmesi ülke basınında geniş yer buldu

Başbakan Han'ın ziyaretine ilişkin ülke medyasında çıkan haberlerde, iki liderin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleden, ticari ilişkileri geliştirmeye, uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemekten iki halkı yakınlaştırmak için atılacak adımlara kadar birçok noktada görüş birliğine vardığı belirtildi.