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Dünür şoku

Dünür şoku
Amerika'da 2016'daki başkanlık seçimlerine 'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Özel yetkili savcı Robert Mueller Donald 'ın damadı Jared Kushner'in annesi Seryl Kushner'i de soruşturmaya başladı. Ivanka Trump'ın kayınvalidesinin Rusya ile ilgili toplantılarda yer aldığı açıklandı.



Söz konusu bilginin ise Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'den geldiği vurgulandı. Flynn, Trump adına Rus hükümeti yetkililerine ulaştığı konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.
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