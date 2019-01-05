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  • 05.01.2019 12:23
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 12:30

'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan kentindeki bovling salonunda silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan kentinde silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. Polis, bölge sakinlerine olayın gerçekleştiği alandan uzak durmaları çağrısında bulundu. İlk tespitlere göre en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının gerçekleştiği yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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