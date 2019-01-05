ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Torrance kentinde silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. Polis, bölge sakinlerine olayın gerçekleştiği alandan uzak durmaları çağrısında bulundu. İlk tespitlere göre en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırının gerçekleştiği yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.