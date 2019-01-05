AMERİKA'DA ilk kez bir Türk belediye başkanı seçildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu olan 47 yaşındaki Tayfun Selen, 22 yıl önce göçmen olarak ABD'ye gitti. Politikaya atılarak yaşadığı Chatham'ın belediye başkanı seçildi. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Selen, 7 Kasım 2017'de Cumhuriyetçi Parti adayları arasından Chatham Belediye Komitesi üyeliğine seçilen ilk Türk olmuştu. Komitede yapılan belediye başkanlığı seçimini de kazanan Tayfun Selen, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu. Selen'in seçilme haberini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından, "New Jersey'e bağlı Chatham Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" mesajıyla duyurdu.
TAYFUN SELEN KİMDİR?
CUMHURIYETÇI Parti üyesi olan ve 15 yıldır Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, "Lincold Educational Services" adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Selen, evli ve 1 çocuk babası.
TARİHİ YEMİN
ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü ve Somali asıllı üyesi Ilhan Omar, Kur-an'ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı. Omar, yemin törenine katılmasıyla birlikte ABD kongresindeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı. Omar, Kenya'daki mülteci kampından ayrılışından 23 yıl sonra ABD kongresine girmiş oldu.
TAYFUN SELEN KİMDİR?
CUMHURIYETÇI Parti üyesi olan ve 15 yıldır Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, "Lincold Educational Services" adlı okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor. Selen, evli ve 1 çocuk babası.
TARİHİ YEMİN
ABD tarihinde Temsilciler Meclisi'nin ilk başörtülü ve Somali asıllı üyesi Ilhan Omar, Kur-an'ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başladı. Omar, yemin törenine katılmasıyla birlikte ABD kongresindeki başörtüsü giyen ilk kişi olarak 182 yıllık yasağı kaldırdı. Omar, Kenya'daki mülteci kampından ayrılışından 23 yıl sonra ABD kongresine girmiş oldu.
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